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"Евробляхер" дважды за день прорвал границу

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Во время второго прорыва мужчина сбил шлагбаум, и повредил машину на средстве для принудительной остановки автомобилей.
Мужчину задержали
Мужчину задержали
dpsu.gov.ua

В Закарпатской области винничанин на "евробляхе" прорвал границу после того, как ему повторно отказали в возможности ввоза автомобиля. Об этом в субботу, 16 марта, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Инцидент произошел накануне вечером. Пограничники дважды задерживали мужчину, который пытался ввезти "евробляху" через автомобильный пункт пропуска Ужгород. В частности, после того, как он получил карточку отказа за нарушения, мужчина вместо возвращения в Словакию на скорости направился в сторону Ужгорода. Пограничный наряд задержал его и оштрафовал.

Однако через несколько часов он попытался повторить маневр. Получив очередную карточку отказа, он сделал вид, что разворачивается в сторону Словакии, однако изменил направление и на высокой скорости поехал в направлении Ужгорода. На выезде из пункта пропуска он сбил тыловой шлагбаум, а также повредил авто на средстве для принудительной остановки. Нарушителя задержали в Ужгородском районе, доставили в полицию, а автомобиль изъяли.

 

 

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Ранее сообщалось, что в Словакии разворовывают украинское "кладбище евроблях".

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Теги: граница, фото, пограничники, Госпогранслужба, евробляхи
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Источник: korrespondent.net

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