Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Годовщина аннексии Крыма: в США и Турции сделали заявления

Комментариев: 3
В дипломатических ведомствах обеих стран заявили, что никогда не признают аннексии полуострова.
В США и Турции выступили в поддержку территориальной целостности Украины
В США и Турции выступили в поддержку территориальной целостности Украины

Посольство США в Украине и МИД Турции выступили с зявлениями, в которых подчеркивается незаконность проведенного на полуострове "референдума" и то, что эти страны никогда не признают аннексии Крыма.

"Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом", - говорится в аккаунте посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

В сообщении также отмечается, что во время визита корабля ВМС США Дональд Кук в Одессу была высказана четкая позиция – "США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".

В МИД Турции заявили о поддержке территориальной целостности Украины.

"Украинская Автономная Республика Крым была аннексирована Российской Федерацией в нарушение международного права на основании незаконного референдума, состоявшегося пять лет назад, 16 марта. В связи с этим мы повторяем, что не признаем ситуацию де-факто, вызванную данным актом, и подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении МИД Турции, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

Также в сообщении отметили, что для них является приоритетным положение крымских татар - коренного народа Крыма.

Напомним, в Крыму намерены выставить счет Украине за 25 лет.

Ранее сообщалось, что Кабмин подготовил санкции за выборы в Крыму. Они будут касаться иностранцев, которые в марте 2018 года были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крымские татары, США, Крым, Турция, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Eyyafyallayekyul    16.03.2019, 13:36
Оценка:  -1
Eyyafyallayekyul
Крим зараз - найзаможніша територія України. Там багато будується, великi зарплати ..... Бензин майже в два рази дешевше..... страхова медицина ..... Якби не окупація. то можно було б i пишатися ...
Лонгард    16.03.2019, 14:01
Оценка:  0
Лонгард
Eyyafyallayekyul

хорошая шутка насчет найзаможниша и все дешевле))
Ukraineslava    16.03.2019, 13:31
Оценка:  -1
Ukraineslava
мы введем новые санкции ?))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь