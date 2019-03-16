Годовщина аннексии Крыма: в США и Турции сделали заявления
Посольство США в Украине и МИД Турции выступили с зявлениями, в которых подчеркивается незаконность проведенного на полуострове "референдума" и то, что эти страны никогда не признают аннексии Крыма.
"Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом", - говорится в аккаунте посольства США в Украине в микроблоге Twitter.
В сообщении также отмечается, что во время визита корабля ВМС США Дональд Кук в Одессу была высказана четкая позиция – "США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".
В МИД Турции заявили о поддержке территориальной целостности Украины.
"Украинская Автономная Республика Крым была аннексирована Российской Федерацией в нарушение международного права на основании незаконного референдума, состоявшегося пять лет назад, 16 марта. В связи с этим мы повторяем, что не признаем ситуацию де-факто, вызванную данным актом, и подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении МИД Турции, опубликованном в субботу на сайте ведомства.
Также в сообщении отметили, что для них является приоритетным положение крымских татар - коренного народа Крыма.
Напомним, в Крыму намерены выставить счет Украине за 25 лет.
Ранее сообщалось, что Кабмин подготовил санкции за выборы в Крыму. Они будут касаться иностранцев, которые в марте 2018 года были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму.
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