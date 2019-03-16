Официально: Сергей Тарута поддержит Юлию Тимошенко на президентских выборах-2019

Политики подписали Меморандум о взаимодействии в субботу, 16 марта.

Кандидат на пост Президента Украины от партии “Основа“ Сергей Тарута поддержит на приближающихся выборах лидера “Батькивщины“ Юлию Тимошенко. Об этом сообщает Канал24.

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Политики подписали Меморандум о взаимодействии в субботу, 16 марта.

“Есть большой риск того, что еще 5 лет будет эта власть, продлится война и экономическая разруха. Время побеждать и объединяться всем проукраинским силам. Мы понимаем, что реальный кандидат, который может победить - это Юлия Тимошенко. У нас общая энергия и ценности - построить счастливую Украину“, - заявил Сергей Тарута.

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Основными целями, указанными в меморандуме стало прекращение войны на Донбассе и объединение страны, утверждение Новой народной Конституции, воплощение в жизнь наработок, изложенных в программах кандидатов - Новый курс Украины и “Украина 2030“.

Ранее сообщалось, что подозреваемый по делу о “подкупе“ кандидата Тимошенко вышел на свободу.