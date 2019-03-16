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Официально: Сергей Тарута поддержит Юлию Тимошенко на президентских выборах-2019

Комментариев: 7
Политики подписали Меморандум о взаимодействии в субботу, 16 марта.
Сергей Тарута поддержит на приближающихся выборах лидера “Батькивщины“ Юлию Тимошенко
Сергей Тарута поддержит на приближающихся выборах лидера “Батькивщины“ Юлию Тимошенко
Пресс-служба "Батьківщини"

Кандидат на пост Президента Украины от партии “Основа“ Сергей Тарута поддержит на приближающихся выборах лидера “Батькивщины“ Юлию Тимошенко. Об этом сообщает Канал24.

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Политики подписали Меморандум о взаимодействии в субботу, 16 марта.

“Есть большой риск того, что еще 5 лет будет эта власть, продлится война и экономическая разруха. Время побеждать и объединяться всем проукраинским силам. Мы понимаем, что реальный кандидат, который может победить - это Юлия Тимошенко. У нас общая энергия и ценности - построить счастливую Украину“, - заявил Сергей Тарута.

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Основными целями, указанными в меморандуме стало прекращение войны на Донбассе и объединение страны, утверждение Новой народной Конституции, воплощение в жизнь наработок, изложенных в программах кандидатов - Новый курс Украины и “Украина 2030“.

Ранее сообщалось, что подозреваемый по делу о “подкупе“ кандидата Тимошенко вышел на свободу.

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Теги: Тарута, Тимошенко, Украина, выборы
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Комментариев (8)
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big-werasd    16.03.2019, 15:09
Оценка:  +2
big-werasd
Был такой случай в Мариуполе))
Тарута строил жилой комплекс в живописном месте, с одной стороны кладбище с другой Азовсталь, когда понял что эта хрень неликвидна премьер Тимошенко выкупила этот хлам в государственный фонд))) Недострои до сих пор не заселены и спокойно так разрушаются, вопрос: почет
GALE    16.03.2019, 14:36
Оценка:  +1
GALE
Какая же издопративная улыбка у Юльки!
Ruspidor    16.03.2019, 15:09
Оценка:  +1
Ruspidor
Пиздoпpoтивная?
weightless    16.03.2019, 14:32
Оценка:  +4
weightless
Это круто!
Было у Юли 14%, станет 14,1%
Ruspidor    16.03.2019, 15:09
Оценка:  +2
Ruspidor
Станет меньше, ибо это идет в разрез с предыдущими обещаниями Воны про борьбу с алигархами и "вайну с агрессором", имени которого она не называет...
Ruspidor    16.03.2019, 14:25
Оценка:  +2
Ruspidor
Тарута проукраинская "сила"? У бабки передоз Аргентинской муки... Видимо тыМашонка и впрямь не попадает во второй тур, раз на такой шаг отчаяния пошла, теперь так уж точно. И как же она собралась с "агрессором" воевать ы тандеме с Кчминым алигархом Тарутой?
Ruspidor    16.03.2019, 14:27
Оценка:  +3
Ruspidor
А уж "борьба" с алигархами как расцветет при Таруте-то... Могу представить как себя чувствуют выборци Воны будучи обосранными и иобосцанными ею сегодня...
ИИИИИИИИИИ    16.03.2019, 14:49
Оценка:  -3
ИИИИИИИИИИ
Пока что обо*рана твоим педей вся страна..
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