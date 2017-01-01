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Когда в Украине будут переводить часы на летнее время в 2019 году

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31 марта в 3:00 стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.
Готовиться к переводу времени планируется заранее
Готовиться к переводу времени планируется заранее
depositphotos.com

В этом году Украина перейдет на летнее время в ночь с субботы на воскресенье, 31 марта.

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Это означает, что 31 марта в 3:00 стрелки часов нужно будет перевести на час вперед. Особенное внимание, чтобы избежать проблем, нужно обратить путешественникам, ведь 31 марта транспорт будет курсировать уже по летнему времени.

Готовиться к переводу времени планируется заранее, чтобы смена часов не произошла слишком резко. Примерно уже сейчас стоит понемногу просыпаться раньше и готовиться к новому графику.

Ранее сообщалось, что изменение климата приведет к преждевременной смерти миллионов.

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Теги: часы, перевод часов, летнее время
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