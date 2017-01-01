Когда в Украине будут переводить часы на летнее время в 2019 году
31 марта в 3:00 стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.
В этом году Украина перейдет на летнее время в ночь с субботы на воскресенье, 31 марта.
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Это означает, что 31 марта в 3:00 стрелки часов нужно будет перевести на час вперед. Особенное внимание, чтобы избежать проблем, нужно обратить путешественникам, ведь 31 марта транспорт будет курсировать уже по летнему времени.
Готовиться к переводу времени планируется заранее, чтобы смена часов не произошла слишком резко. Примерно уже сейчас стоит понемногу просыпаться раньше и готовиться к новому графику.
Ранее сообщалось, что изменение климата приведет к преждевременной смерти миллионов.