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Под Одессой в жилом доме прозвучал взрыв: Один погибший

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По словам раненого, граната взорвалась, когда его старший брат "играл" с ней.
Под Одессой в жилом доме прозвучал взрыв: Один погибший
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Под Одессой в жилом доме прозвучал взрыв: Один погибший
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В субботу, 16 марта, в одном из сел Захаровского района Одесской области произошел взрыв гранаты в жилом доме. Из-за взрыва один мужчина погиб, еще один ранен, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

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"Как выяснилось, на момент взрыва в доме находились двое 28 и 31-летних братьев. По словам раненого, граната взорвалась, когда его старший брат "играл" с ней. Кроме того, в доме полицейские обнаружили неповрежденную гранату РГД-5, а также предметы, похожие на снаряды и тротил. Правоохранители устанавливают, откуда у местного жителя взялись опасные предметы, и обстоятельства самого события", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на вокзале в Новой Зеландии устроили "контролируемый взрыв".

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Теги: взрыв, граната, Одесская обалсть
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