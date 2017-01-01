Под Одессой в жилом доме прозвучал взрыв: Один погибший

По словам раненого, граната взорвалась, когда его старший брат "играл" с ней.

В субботу, 16 марта, в одном из сел Захаровского района Одесской области произошел взрыв гранаты в жилом доме. Из-за взрыва один мужчина погиб, еще один ранен, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

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"Как выяснилось, на момент взрыва в доме находились двое 28 и 31-летних братьев. По словам раненого, граната взорвалась, когда его старший брат "играл" с ней. Кроме того, в доме полицейские обнаружили неповрежденную гранату РГД-5, а также предметы, похожие на снаряды и тротил. Правоохранители устанавливают, откуда у местного жителя взялись опасные предметы, и обстоятельства самого события", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на вокзале в Новой Зеландии устроили "контролируемый взрыв".