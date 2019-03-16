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На митинге в Полтаве задержали активистов – СМИ

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Полиция сообщила о попытках группы молодых людей спровоцировать конфликт с правоохранителями.
Полиция сообщила о провокации группы молодых людей в центре Полтавы
Полиция сообщила о провокации группы молодых людей в центре Полтавы
Полтавщина

В Полтаве перед началом предвыборного митинга президента Петра Порошенко задержали около десятка человек. Об этом сообщает местное издание Полтавщина в субботу, 16 марта.

Инцидент произошел на Театральной площади. По словам очевидцев, группа молодых людей с полузакрытыми лицами и начала бросать в сторону сцены бутылки.

Как отмечает издание, представители "Национальных дружин" бросали в правоохранителей игрушечных поросят с требованием привлечь к ответственности бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского за хищения в оборонной сфере.

В результате полиция доставила около 10 человек в отделение, где выясняют цель их действий. Предварительная квалификация их действий - мелкое хулиганство.

В свою очередь полиция сообщила о попытках группы молодых людей спровоцировать конфликт с правоохранителями в центре Полтавы.

По информации областной полиции, около 14.00 в центре Полтавы агрессивно-настроенная группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с сотрудниками полиции, которые несли службу по охране безопасности и порядка на площади возле театра Н.Гоголя. "В результате провокации пострадал один гражданский человек", - отмечено в сообщении.

Порошенко в Житомире: Нацкорпус вышел на митинг

В полиции подчеркнули, что для недопущения обострения ситуации полиция прекратила противоправную деятельность радикальной группы. "В настоящее время устанавливаются их личности и обстоятельства такого поведения", - отмечено в сообщении.

Ранее в Луцке задержали мужчин, пришедших на митинг с поросятами.

 

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Теги: митинг, протесты, Полтава, Порошенко, задержание, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    16.03.2019, 17:06
Оценка:  0
Boxerogos
Бутылки лыгану Педе бросали?Но он ловит только полные бутылки.Желательно со"Столичной".Пожалейте Перзидента,не только бутылки ему кидайте,хоть раз метните в него палку колбасы.Пусть Педя хоть раз закусит...
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