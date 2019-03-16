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Порошенко поручил провести аудит Укроборонпрома

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Президент ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен аудит концерна с привлечением международных экспертов.
Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о реформировании оборонно-промышленного комплекса
Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о реформировании оборонно-промышленного комплекса
Адміністрація президента України

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа. В документе, в частности, идет речь об аудите Укроборонпрома, сообщается на сайте главы государства в субботу, 16 марта.

В решении СНБО говорится об организации в месячный срок аудита ГК Укроборонпром и предприятий, которые являются участниками концерна, с привлечением международных экспертов.

Согласно указу Кабинет министров Украины должен обеспечить проведение осмотра оборонно-промышленного комплекса страны. Также правительство должно обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля за деятельность ГК Укроборонпром и других госпредприятий оборонного комплекса со стороны государства и общественности.

Отмечается, что правительство должно проработать вопрос о целесообразности создания органа по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами госсобственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью, в том числе Укроборонпромом.

Напомним, согласно заключительной части расследования журналистов, о коррупции в оборонке знали в налоговой администрации, военной прокуратуре, НАБУ, ГПУ и СБУ. Последние два ведомства обвинения отрицают. 

 

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Теги: СНБО, Порошенко, аудит, Укроборонпром, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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МСергей    16.03.2019, 18:30
Оценка:  +1
МСергей
"обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля за деятельностью" - и увидел, что это хорошо.
Boxerogos    16.03.2019, 18:18
Оценка:  +3
Boxerogos
Педя,а кому ты поручил провести этот аудит?Своему куму-сидельцу и пл совместительству собутыльнику,называющего себя геЙпрокурором?Или ещё кому-то из своих подельников?Расследовать собственные злодеяния против Украины планируете,клоуны?)))))))))))
bertal    16.03.2019, 18:22
Оценка:  +2
bertal
он поручил аудит своим подельникам, у них все нормально, надеюсь правда восторжествует и это ……. слов нет сядет и надолго, в пример будущим
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