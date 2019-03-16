Порошенко поручил провести аудит Укроборонпрома

Президент ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен аудит концерна с привлечением международных экспертов.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа. В документе, в частности, идет речь об аудите Укроборонпрома, сообщается на сайте главы государства в субботу, 16 марта.

В решении СНБО говорится об организации в месячный срок аудита ГК Укроборонпром и предприятий, которые являются участниками концерна, с привлечением международных экспертов.

Согласно указу Кабинет министров Украины должен обеспечить проведение осмотра оборонно-промышленного комплекса страны. Также правительство должно обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля за деятельность ГК Укроборонпром и других госпредприятий оборонного комплекса со стороны государства и общественности.

Отмечается, что правительство должно проработать вопрос о целесообразности создания органа по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами госсобственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью, в том числе Укроборонпромом.

Напомним, согласно заключительной части расследования журналистов, о коррупции в оборонке знали в налоговой администрации, военной прокуратуре, НАБУ, ГПУ и СБУ. Последние два ведомства обвинения отрицают.

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