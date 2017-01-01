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В Харькове сотрудница полиции насмерть сбила пешехода

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Руководством Главного управления Нацполиции в Харьковской области назначена служебная проверка.
Авария произошла 8 марта на улице Полтавский Шлях
Авария произошла 8 марта на улице Полтавский Шлях
Корреспондент.net

В Харькове сотрудница отдела одного из структурных подразделений полиции сбила пожилого пешехода на пешеходном переходе. От полученных травм мужчина скончался, сообщили в полиции.

Авария произошла 8 марта на улице Полтавский Шлях.

"42-летняя водитель автомобиля Toyota допустила наезд на 65-летнего мужчину, который двигался по пешеходному переходу. Пострадавший получил травмы различных частей тела и в тяжелом, неконтактном состоянии был доставлен в больницу. 14 марта мужчина скончался", - сообщили правоохранители.

Руководством Главного управления Нацполиции в Харьковской области назначена служебная проверка.

Ранее в Харькове патрульный полицейский, управляя автомобилем Toyota Prius, не справился с управлением и совершил наезд на светофор.

 

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Теги: ДТП, Харьков, Пешеходы, авария, пешеход, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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