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День на Донбассе: один боец погиб, еще один ранен

Комментариев: 4
Сепаратисты за субботу два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе.
В районе ООС погиб украинский военный
В районе ООС погиб украинский военный
Штаб ООС/Facebook

В районе боевых действий на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил на странице в Facebook по состоянию на 18:00 субботы, 16 марта.

"В течение текущих суток противник два раза обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, дважды применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – сказано в сообщении.

В штабе также отметили, что были обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Хутор Вильный.

Напомним, за минувшие сутки сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня, при этом из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, огонь открывался трижды.

 

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Теги: донбасс, Антитеррористическая операция, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, раненые в АТО, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Olshankin    16.03.2019, 19:45
Оценка:  +3
Olshankin
Хлопцы в окопах страдают, хлопцы войну изображают, с основным торговым партнером.
big-werasd    16.03.2019, 19:14
Оценка:  +1
big-werasd
Мне всё таки кто то подскажет,что значит, объединённые силы?
Что с чем объединили?
atos    16.03.2019, 20:00
Оценка:  +1
atos
Бийцов, пабратымов, хероев, валантёрав, активистов-ананистов, добробатов, и всяких других хуятов - вот эта гремучая смесь и называется - Объе
atos    16.03.2019, 20:02
Оценка:  +1
atos
Объединенные сылы Педра Питрошенка, главного главнокамандувача ОССу
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