Во Львовской области в аварии пострадали пять человек

Водитель автомобиля BMW 525, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество Volkswagen Jetta.

Во Львовской области в результате столкновения BMW 525 и Volkswagen Jetta травмы получили пять человек. Авария произошла на автодороге Львов – Краковец накануне, сообщили в областной полиции в субботу, 16 марта.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW 525, 24-летний житель района, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество Volkswagen Jetta под управлением 44-летнего львовянина.

В результате столкновения водитель BMW попал в реанимационное отделение больницы с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника. Другой водитель с ушибом грудной клетки госпитализирован в травматологию.

Пострадали также трое пассажиров Volkswagen в возрасте от 28 до 39 лет, все - львовяне. С телесными повреждениями они были доставлены в больницу, после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Ранее в Тернополе 13-летняя девочка была за рулем Subaru и попала в дорожно-транспортное происшествие.

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