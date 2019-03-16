На Донбассе на сутки закроют КПП Новотроицкое

Пункт пропуска в связи с реконструкцией не будет осуществляться пропуск граждан и транспортных средств.

Пункт пропуска в связи с реконструкцией не будет осуществляться пропуск граждан и транспортных средств Держприкордонслужба

В Донецкой области завтра, 17 марта, закроют контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое. КПВВ не будет работать сутки из-за проведения реконструкции, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"КПВВ Новотроицкое в связи с реконструкцией не будет осуществляться пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на КПВВ уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, завершено строительство мест укрытия и навесов-накопителей для лиц, пересекающих линию разграничения.

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"Для выполнения важной доли этих работ, а именно установка уже смонтированных конструкций, подключения их к сетям электро- и водоснабжения планируется проведение монтажных работ повышенной опасности с привлечением тяжелой спецтехники. Поэтому, по решению Командующего объединенных сил, в воскресенье будет временно прекращено осуществления пропускных операций на один день. Это минимально необходимое время на проведение опасных электромонтажных работ в местах скопления людей", – отметили в ведомстве.

В Госпогранслужбе призвали граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Ранее Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик призвал стороны конфликта принять неотложные меры по улучшению пропускной способности пунктов пропуска на линии соприкосновения.

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