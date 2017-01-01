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На Харьковщине задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за убийство

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В 2008 году на почве межнациональной розни мужчина убил пятерых человек в в станице Первомайской Грозненского района.
Задержанный входил в состав преступной группировки
Задержанный входил в состав преступной группировки
Нацполиция

Правоохранители в Харьковской области задержали 33-летнего гражданина Российской Федерации, который пребывал в международном розыске, обвиняемый в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в субботу, 16 марта.

"Мужчина обвиняется правоохранительными органами Российской Федерации в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов... с 20 февраля текущего года находился в международном розыске по линии Интерпола и Европола", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, задержанный входил в состав преступной группировки. В 2008 году на почве межнациональной розни он убил пятерых человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики. За это ему грозило пожизненное заключение.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении него применен временный арест сроком на 40 суток.

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Теги: Харьковская область, Интерпол, убийство, россияне, розыск, задержание, россияне за рубежом, россиянин
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Источник: korrespondent.net

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