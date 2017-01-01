Порошенко назначил главу внешней разведки

Андрей Алексеенко назначен временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины.



Президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенко временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в субботу, 16 марта.



"Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится в документе.



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