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Климкин выступил за двойное гражданство для украинской диаспоры

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Министр поддерживает идею предоставления двойного гражданства представителям украинской диаспоры.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин


Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за возможность двойного гражданства для украинской диаспоры. Об этом глава МИД заявил в эфире Радио Культура.

"Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю. Я считаю, что мы должны просто прописать критерии. Конечно, мы должны к этому идти", –сказал министр, отвечая на вопрос о двойном гражданстве и украинской диаспоре.

По словам Климкина, Украина теряет тысячи украинцев, которые могли бы работать, не выезжая за пределы страны, не только в государственных органах или какой-то бюрократии, или бизнесе, но также создавать современную украинскую культуру.

Напомним, ранее Климкин заявил, что в Украине назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства. При этом глава МИД подчеркнул, что при возможной легализации двойного гражданства следует исключить такой вариант для российского паспорта

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Теги: гражданство, украинская диаспора, двойное гражданство, Климкин
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Источник: korrespondent.net

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