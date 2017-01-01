В Запорожье в кафе нашли тайник с боеприпасами
В Запорожье сотрудники полиции в суботу, 16 марта, обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов, оборудованный прямо на летней площадке одного из кафе.
Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.
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На проспекте Юбилейном специалисты, взрывотехники и сотрудники следственно-оперативной группы изъяли из тайника противотанковую мину, взрыватель, около 1800 патронов к автомату Калашникова, а также бронежилет.
Все изъятое было направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", которая грозит лишением свободы на срок до семи лет.
Накануне в Ровенской области нашли тайник с гранатами и РПГ. Обнаруженные в нежилом доме средства поражения силовики направили на экспертизу. Открыто уголовное производство.