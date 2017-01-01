Сегодня - 102 годовщина создания первого украинского парламента

Созданию УЦР предшествовало свержение российской монархии.

102 года назад в Киеве провозгласили создание УЦР uinp.gov.ua

Более 100 лет назад, 17 марта 1917 года, в Киеве была образована Украинская Центральная Рада (УЦР) — первый в новейшей истории представительный орган украинского народа, а после провозглашения УНР – первый парламент.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.

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Толчком к созданию УЦР стало свержение российской монархии. После этого в Украине начали массово образовываться советы рабочих и солдатских депутатов, а города всколыхнули крупные митинги и демонстрации. Значительную роль в них играли представители проукраинских сил. Образование УЦР было провозглашено в помещении украинского клуба Родина в Киеве, по инициативе Общества украинских прогрессистов.

Участие в образовании приняли украинские политические партии, военные, рабочие депутаты, духовенство, предприниматели, студенчество, общественные и культурные деятели. Председателем УЦР избрали Михаила Грушевского, который на то время находился в Москве в ссылке. Заместителями председателя стали Федор Крыжановский, Дмитрий Дорошенко и Дмитрий Антонович.

Украинская Центральная Рада должна была созвать Национальный конгресс, который должен окончательно избрать Центральную Раду, как постоянный украинский парламент. 17 марта УЦР телеграммой сообщила Временному правительству Керенского в Петрограде о своем образовании.

Как сообщалось, 22 января 2019 года 100-летие Акта объединения УНР и ЗУНР.