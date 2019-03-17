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На Закарпатье и под Винницей вновь разгорелись конфликты с УПЦ МП

Комментариев: 2
Инциденты зафиксированы в селах селе Лука-Мелешковская и Товтры.
Здания храмов полиция охраняет в круглосуточном режиме
Здания храмов полиция охраняет в круглосуточном режиме
npu.gov.ua

В Винницкой и Черновицкой областях произошли религиозные конфликты, полиция обеспечивала порядок. 

Об этом сообщает 5 канал.

“В селе Лука-Мелешковская Винницкой община Спасо-Преображенской церкви еще в январе этого года большинством проголосовала за переход к Православной Церкви Украины. Однако в ночь на субботу, 16 марта, сторонники Московского Патриархата заняли помещение церкви“, - говорится в сообщении.

Утром между двумя сторонами вспыхнул конфликт и потасовка. На место конфликта приехала полиция. Теперь здание храма охраняют в круглосуточном режиме.

Другой случай произошел в Черновицкой области, в селе Товтры. Священник Московского Патриархата, не попав в храм, начал проводить богослужения во дворе Успенской церкви.

Еще в феврале большинство верующих проголосовали за переход к ПЦУ, против тогда выступил священник. Не обошлось без столкновений. Правоохранители прибыли на место происшествия и провели профилактические беседы.

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“На месте полицейские выяснили, что между верующими различных конфессий возник конфликт, который сопровождался дерготни и потасовкой. Было проведены профилактические беседы с гражданами о недопустимости противоправного поведения. Одновременные богослужения были проведены, продолжались около трех часов. Полицейскими было обеспечено публичное правопорядок. Нарушений публичной безопасности не допущено “, - комментирует ситуацию начальник Заставнивского отделения полиции ГУ ЧП в Черновицкой области Петр Токарь.

Как сообщалось 18 февраля, УПЦ МП пожаловалась ООН и ЕС на избиения священников и захваты храмов.

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Теги: УПЦМП, церковь, священник, Винницкая область, Черновицкая область
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    17.03.2019, 12:31
Оценка:  0
VSHIVANKA
КАК ЖЕ ТАК ?!
А ПЕДЯ ХРЮКАЛ , ЧТО ОЧЕРЕДЬ ИЗ ЖЕЛАЮЩИХ ВСТУПИТЬ В СЕКТУ ....
nelci    17.03.2019, 12:12
Оценка:  -3
nelci
Странные они не хотят по хорошему расставаться с нажитым майном.
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