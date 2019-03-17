Во Львовской области в ДТП пострадали шесть человек
В Раве-Русской Львовской области в результате столкновения двух машин, травмы получили шесть человек.
Об этом Львоскому порталу сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
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По их информации, на автодороге Тернополь-Львов-Рава-Русская водитель автомобиля Opel Vivaro, 39-летняя жительница села Речки Жовкивского района, совершила столкновение на встречной полосе движения с автомобилем Volkswagen LT, под управлением 31-летнего жителя Тернопольской области.
В результате ДТП водитель Opel с диагнозом: "ушиб грудной клетки и туловища слева" госпитализирован в Рава-Русскую больницу, еще 5 человек получили незначительные травмы и после осмотра врачей СМП были отпущены по месту жительства.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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