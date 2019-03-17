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В Полтаве задержание полицией провокаторов из Нацкорпуса встретили аплодисментами

Комментариев: 9
Инцидент произошел во время визита президента.
В результате провокации пострадал один гражданский человек
В результате провокации пострадал один гражданский человек
pl.npu.gov.ua

В центре Полтавы во время визита президента Петра Порошенко представители Нацкорпуса и Нацдружин бросали в полицейских мягкие игрушки в виде свинок, их задержала полиция.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

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Около 14:00 в центре города “группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с работниками полиции, которые несли службу по охране общественной безопасности и порядка на площади у театра Н. В. Гоголя“.

Отмечается, что в результате провокации пострадал один гражданский человек.

“С целью недопущения обострения ситуации, полиция пресекла противоправную деятельность молодых людей. Устанавливаются их личности и выясняются все обстоятельства такого поведения“, - говорится в сообщении.

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В то же время местное издание Полтавщина сообщает, что конфликт произошел на Театральной площади, где ожидали президента Петра Порошенко. Полиция задержала около полутора десятка парней.

“По информации пресс-службы полиции Полтавской области, группа молодых людей бросала в правоохранителей игрушечных поросят. На замечание правоохранителей они не реагировали. После продолжения агрессивного поведения задержали около 10 человек. Мужчин опрашивают относительно цели их пребывания и их действий. Выясняют обстоятельства. Предварительная квалификация их действий - мелкое хулиганство“, - говорится в сообщении.

После этого, как пишет издание, Порошенко выступил перед полтавчанами со сцены. Параллельно, с другой стороны театра, на площади представители Нацкорпуса проводили акцию “Свинарчуков за решетку“ с мягкими игрушками поросят.

Как сообщалось 15 марта, устраивая провокации в украинском тылу, боевики “Национального корпуса“ и Нацдружин фактически стреляют в спину бойцам, защищающим Украину на передовой. Об этом говорится в публикации официального Facebook-сообщества центра Миротворец Myrotvorets News.

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Теги: Нацкорпус, Порошенко, Полтава
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Комментариев (9)
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Владимир2911    17.03.2019, 12:26
Оценка:  -1
Владимир2911
У россиян когнитивный диссонанс: как это может быть - Нацдружины против "бандеровца-фашиста" Порошенко выступают?
Владимир2911    17.03.2019, 12:24
Оценка:  -2
Владимир2911
Всем известный украиноненавистник-блогер Шарий уже официально заявил об объединении с Билецким, руководителем Нацкорпуса и Нацдружин. Маски сняты!!!
Кайдаш    17.03.2019, 12:23
Оценка:  +2
Кайдаш
Мелкое хулиганство - это когда пьяная ментовня деда насмерть на переходе сбивает. А бросание плюшевых поросят в ментов - это писец какой злочин, лет двадцать пять без права переписки ((((
fkrfyfan    17.03.2019, 12:21
Оценка:  0
fkrfyfan
Петрушка испугался игрушечных свинок?
big-werasd    17.03.2019, 12:18
Оценка:  +2
big-werasd
А когда начнут задерживать боевиков которые выполнят преступные приказы Порошенко?
fkrfyfan    17.03.2019, 12:12
Оценка:  +1
fkrfyfan
А жечь шины и бросать коктейли молотова - это не провокации, а проявление демократии
Пролисок    17.03.2019, 12:11
Оценка:  +1
Пролисок
Люди всего лишь демонстрируют своё отношение к данной власти.Уже запрещено?
Л_о_л_а    17.03.2019, 12:00
Оценка:  +5
Л_о_л_а
Именно благодаря Петру Алексеичу, до нас дошел, малопонятный ранее смысл известной фразы Самуэля Джонсона: «Патриотизм — последнее прибежище негодяя».
farfalle    17.03.2019, 11:55
Оценка:  +5
farfalle
Всегда были активистами - вдруг стали провокаторами.
Вы забыли штоль, на чьих руках к власти пришли?
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