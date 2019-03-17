В Полтаве задержание полицией провокаторов из Нацкорпуса встретили аплодисментами

Инцидент произошел во время визита президента.

В результате провокации пострадал один гражданский человек pl.npu.gov.ua

В центре Полтавы во время визита президента Петра Порошенко представители Нацкорпуса и Нацдружин бросали в полицейских мягкие игрушки в виде свинок, их задержала полиция.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

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Около 14:00 в центре города “группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с работниками полиции, которые несли службу по охране общественной безопасности и порядка на площади у театра Н. В. Гоголя“.

Отмечается, что в результате провокации пострадал один гражданский человек.

“С целью недопущения обострения ситуации, полиция пресекла противоправную деятельность молодых людей. Устанавливаются их личности и выясняются все обстоятельства такого поведения“, - говорится в сообщении.

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В то же время местное издание Полтавщина сообщает, что конфликт произошел на Театральной площади, где ожидали президента Петра Порошенко. Полиция задержала около полутора десятка парней.

“По информации пресс-службы полиции Полтавской области, группа молодых людей бросала в правоохранителей игрушечных поросят. На замечание правоохранителей они не реагировали. После продолжения агрессивного поведения задержали около 10 человек. Мужчин опрашивают относительно цели их пребывания и их действий. Выясняют обстоятельства. Предварительная квалификация их действий - мелкое хулиганство“, - говорится в сообщении.

После этого, как пишет издание, Порошенко выступил перед полтавчанами со сцены. Параллельно, с другой стороны театра, на площади представители Нацкорпуса проводили акцию “Свинарчуков за решетку“ с мягкими игрушками поросят.

Как сообщалось 15 марта, устраивая провокации в украинском тылу, боевики “Национального корпуса“ и Нацдружин фактически стреляют в спину бойцам, защищающим Украину на передовой. Об этом говорится в публикации официального Facebook-сообщества центра Миротворец Myrotvorets News.