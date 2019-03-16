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В Днепре трамвай закидали булыжниками: Пробили голову пассажиру

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Булыжник пробил голову пассажиру.
В Днепре трамвай закидали булыжниками: Пробили голову пассажиру
© dp.informator.ua
Фото 1/6
  • Полиция задержала хулиганов
  • Полиция задержала хулиганов
  • Полиция задержала хулиганов
  • Полиция задержала хулиганов
  • Полиция задержала хулиганов
  • Полиция задержала хулиганов
В Днепре трамвай закидали булыжниками: Пробили голову пассажиру
Полиция задержала хулиганов
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В Днепре 16 марта на улице трое мужчин бросила в окна трамвая булыжники, камень пробил стекло и попал одному из пассажиров транспорта в голову.

Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, мужчины, которые вероятно были пьяными, зашли в трамвай маршрута № 12 на Игоря Сикорского и отказались платить за проезд, оправдываясь отсутствием денег и небольшим отрезком пути, который им нужно проехать.

Мужчины вышли на следующей остановке и кинули в боковое окно первого вагона камень.

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Огромный булыжник пробил стекло и разбил голову мужчине. Пассажиры старались оказать посильную помощь. Пока одни зажимали рану, другие вызывали скорую и наряд полиции. В итоге мужчину медики госпитализировали в 16-ю городскую больницу, а правоохранители, прибыв на место, принялись искать хулиганов.

Спустя некоторое время полиция обнаружила двоих мужчин, которые безуспешно пытались убежать от патрульных. Позже пострадавший опознал нападавших, вследствие чего двоих злоумышленников доставили в Шевченковское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств и составления соответствующих материалов.

Как сообщалось, в октябре 2018 под Киевом вандалы вдребезги разгромили электричку.

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Теги: трамвай, камень, Днепр
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