Под Харьковом жестоко убит солдат-контрактник

На теле покойного множественные колото-резаные раны.

Установлено, что смерть наступила более месяца назад zn.ua

В городе Чугуев Харьковской области найден труп признаками насильственной смерти военнослужащего контрактной службы.

Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

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Тело солдата, 1992 года рождения, обнаружили в лесополосе, недалеко от воинской части в которой он служил.

Как сообщили в правоохранительных органах, на теле покойного множественные колото-резаные раны. Предварительно установлено, что смерть наступила более месяца назад. Начато расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство). Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг причастных.

Как сообщалось 28 декабря, в воинской части Южного округа произошел взрыв.