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Под Харьковом жестоко убит солдат-контрактник

Комментариев: 2
На теле покойного множественные колото-резаные раны.
Установлено, что смерть наступила более месяца назад
Установлено, что смерть наступила более месяца назад
zn.ua

В городе Чугуев Харьковской области найден труп признаками насильственной смерти военнослужащего контрактной службы.

Об этом  УНН сообщили в правоохранительных органах.

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Тело солдата, 1992 года рождения, обнаружили в лесополосе, недалеко от воинской части в которой он служил.

Как сообщили в правоохранительных органах, на теле покойного множественные колото-резаные раны. Предварительно установлено, что смерть наступила более месяца назад. Начато расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство). Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг причастных.

Как сообщалось 28 декабря, в воинской части Южного округа произошел взрыв.

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Теги: убийство, военный, Харьковская область
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Комментариев (4)
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Рики    17.03.2019, 14:03
Оценка:  +1
Рики
Убийцам не должно быть места нашей стране ! Считаю, что за доказанное умышленное убийство должна быть введено адекватное наказание.
VSHIVANKA    17.03.2019, 14:13
Оценка:  -2
VSHIVANKA
А ЧТО ТАМ С УБИЙСТВОМ ОДЕССИТОВ , БУЗИНЫ , ШЕРЕМЕТА ?
VSHIVANKA    17.03.2019, 13:52
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НАГРАДА НАШЛА ХЭРОЯ ....)))
Андрей    17.03.2019, 14:13
Оценка:  -1
Андрей
Я бы очень удивился если бы вшивая анька не написала какую то гадость.
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