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Под Черниговом лось стал причиной масштабного ДТП

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Автомобиль Кіа сбил животное, после чего карета скорой помощи и еще один автомобиль совершили наезд на лося. Животное погибло на месте, автомобили получили повреждения.
ДТП в Черниговской области
ДТП в Черниговской области

На автодороге Чернигов - Киев произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и лося. Об этом сообщили в сообществе Чернигов. Оперативный.

Согласно информации очевидцев, на трассе М-01 вблизи села Топчиевка три автомобиля, в том числе карета скорой помощи, переехали лося.

По предварительной информации, автомобиль Кіа сбил животное, после чего карета скорой помощи и еще один автомобиль совершили наезд на лося. Животное погибло на месте происшествия. В результате аварии автомобили получили механические повреждения. Из водителей и пассажиров никто не пострадал.

Ранее сообщалось, под Мариуполем автомобиль на полном ходу врезался в коня. Легковушка наехала на лошадь, выбежавшую на проезжую часть. Животное погибло на месте, водитель - госпитализирован.

Во Львове пьяный извозчик кареты устроил ДТП

 

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Теги: ДТП, Чернигов, авария, лось, Черниговская область
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Источник: korrespondent.net

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