Под Черниговом лось стал причиной масштабного ДТП

Автомобиль Кіа сбил животное, после чего карета скорой помощи и еще один автомобиль совершили наезд на лося. Животное погибло на месте, автомобили получили повреждения.

На автодороге Чернигов - Киев произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и лося. Об этом сообщили в сообществе Чернигов. Оперативный.

Согласно информации очевидцев, на трассе М-01 вблизи села Топчиевка три автомобиля, в том числе карета скорой помощи, переехали лося.

По предварительной информации, автомобиль Кіа сбил животное, после чего карета скорой помощи и еще один автомобиль совершили наезд на лося. Животное погибло на месте происшествия. В результате аварии автомобили получили механические повреждения. Из водителей и пассажиров никто не пострадал.

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Ранее сообщалось, под Мариуполем автомобиль на полном ходу врезался в коня. Легковушка наехала на лошадь, выбежавшую на проезжую часть. Животное погибло на месте, водитель - госпитализирован.

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