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В Киеве на стройке упал башенный кран

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Стрела крана упала на недострой и повисла над окнами жилого дома.
Никто из людей не пострадал
Никто из людей не пострадал
kiev.informator.ua

В Киеве по адресу улица Лукьяновская, 19, стрела башенного крана упала на недострой и повисла над окнами жилого дома.

Об этом сообщает Информатор.

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В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия прибыли полицейские и спасатели. Строители укрепили стрелу, чтобы она не упала. Что делать с краном, повисшим над домом, пока не решили.

Жители соседних домов рассказали, что ЧП с падением краном происходит не впервые. Первый инцидент произошел около месяца назад, когда проводили строительные работы с другой стороны здания. Тогда стрела крана влетела в окна одной из квартир и выбила оконный блок.

Как сообщалось 17 марта, в Польше на стройке погиб украинец.

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Теги: стройка, Киев, кран
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