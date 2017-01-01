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В Харьковской области убили военного – СМИ

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Тело военнослужащего обнаружили в лесополосе, недалеко от воинской части. Установлено, что смерть наступила более месяца назад.
В Харьковской области убили военного-контрактника
В Харьковской области убили военного-контрактника
Reuters (архівне фото)

В городе Чугуев найден труп признаками насильственной смерти военнослужащего контрактной службы. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Тело солдата, 1992 года рождения, обнаружили в лесополосе, недалеко от воинской части в которой он служил.

Как сообщили в правоохранительных органах, на теле потерпевшего нашли множественные колото-резаные раны. Предварительно установлено, что смерть наступила более месяца назад.

Начато расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство). Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг причастных.

Как сообщалось, военный на позиции подорвал себя и двух сослуживцев. В результате взрыва сам подрывник и военный, с которым у него возник конфликт, погибли. Еще один солдат получил ранения.

 

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Теги: Харьковская область, убийство, военный
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Источник: korrespondent.net

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