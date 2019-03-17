В результате взрыва один полицейский получил ранения и был доставлен в больницу.

Под Днепром мужчина бросил гранату в полицейских

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Под Днепром мужчина бросил гранату в полицейских

В Днепропетровской области мужчина бросил гранату в сторону полицейских. В результате взрыва один правоохранитель получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

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"Инцидент произошел 17 марта во время патрулирования группы реагирования патрульной полиции в Криничанском районе, вблизи г. Вольногорск. Полицейские получили информацию о передвижении подозрительного автомобиля. Остановив водителя, правоохранители начали проверку его документов и в этот момент мужчина бросил в сторону полицейских гранату и начал убегать", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва один полицейский получил ранения и был доставлен в больницу. Напарники пострадавшего среагировали мгновенно и задержали злоумышленника, применив табельное огнестрельное оружие.

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