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Под Днепром мужчина бросил гранату в полицейских

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В результате взрыва один полицейский получил ранения и был доставлен в больницу.
Под Днепром мужчина бросил гранату в полицейских
© npu.gov.ua
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Под Днепром мужчина бросил гранату в полицейских
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В Днепропетровской области мужчина бросил гранату в сторону полицейских. В результате взрыва один правоохранитель получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

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"Инцидент произошел 17 марта во время патрулирования группы реагирования патрульной полиции в Криничанском районе, вблизи г. Вольногорск. Полицейские получили информацию о передвижении подозрительного автомобиля. Остановив водителя, правоохранители начали проверку его документов и в этот момент мужчина бросил в сторону полицейских гранату и начал убегать", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва один полицейский получил ранения и был доставлен в больницу. Напарники пострадавшего среагировали мгновенно и задержали злоумышленника, применив табельное огнестрельное оружие.

Как сообщалось 13 марта, уборщица в центре Тернополя нашла сумку с патронами.

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Теги: граната, Днепропетровская область, полиция
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Комментариев (1)
BROKER666    17.03.2019, 15:44
Оценка:  +1
BROKER666
надо было при попытке к бегству ликвидировать уйобка
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