Во время обысков 15 марта изъято около одной тонны наркотического зелья.

К ОПГ причастны лица из числа бывших сотрудников правоохранительных органов

Под Харьковом экс-полицейский продавал наркотики: Изъято товара на 1 млн грн

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Под Харьковом экс-полицейский продавал наркотики: Изъято товара на 1 млн грн

В Харьковской области правоохранители 15 марта изъяли наркотики стоимостью более 1 млн гривен по ценам "черного рынка" у группировки наркоторговцев с участием бывших правоохранителей.

Об этом сообщил пресс-центра Службы безопасности Украины.

"В состав группы входили местные жители, в том числе бывшие работники правоохранительных органов. Через разветвленную сеть дилеров наркодельцы продавали маковую соломку на территории региона", - говорится в сообщении.

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Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники смешивали наркотическое средство с пищевым маком и фасовали "товар" под видом легального продукта. Для производства "продукции" участники группировки использовали складские помещения, расположенные в Харькове.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины правоохранители задокументировали ряд фактов сбыта наркотиков.

Во время следственных действий сотрудники СБУ обнаружили по месту жительства злоумышленников и на "производстве" подготовленное для продажи наркотическое средство, более десяти литров растворителя, который использовался в качестве прекурсора, фасовочное оборудование, упаковочную тару, а также деньги, полученные от незаконной деятельности.

Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Главным управлением Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Пресс-служба полиции Харьковской области сообщила, что во время обысков 15 марта изъято около одной тонны наркотического зелья.

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"Установлено, что к организации преступной группы причастны лица из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. К противоправной деятельности они привлекли более десяти сообщников", - говорится в сообщении.

Злоумышленники получали маковую соломку большими партиями из западных регионов Украины, смешивали ее с пищевым маком для маскировки, фасовали как легальный продукт и распространяли на территории Харькова и Харьковской области среди наркозависимых лиц.

Каждая полукилограммовая пачка такого зелья содержала не менее 14 граммов высококачественной маковой соломки.

Как сообщалось 10 марта, в 2018 году полиция изъяла наркотиков на 23 млрд грн.