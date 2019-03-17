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В Одессе задержали банду вымогателей

Комментариев: 2
У потерпевшего забрали два автомобиля и более 100 тысяч долларов .
В Одессе задержали банду вымогателей
© od.npu.gov.ua
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В Одессе задержали банду вымогателей
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Бойцы спецподразделения КОРД задержали в Одессе членов этнической преступной группировки, которых обоснованно подозревают в вымогательстве.

Об этом сообщила пресс-служба полиции облести.

Бандитов взяли непосредственно при получении от потерпевшего очередного “транша“ в размере 5000 долларов США и автомобиля Hyundai.

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В полиции уточнили, что в феврале на территории Суворовского района злоумышленники с применением насилия завладели деньгами потерпевшего на общую сумму около 110 тысяч гривен, а также его автомобилем Nissan. Этого им показалось недостаточно и они потребовали еще денег. Расчет назначили на март.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Продолжается следствие.

Как сообщалось 7 марта, на Житомирщине задержали банду вымогателей.

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Теги: рэкет, банда, Одесса
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    17.03.2019, 16:56
Оценка:  0
SEMPENTY
как понимать этническая группировка? Чурбаны небось...
Letohradek    17.03.2019, 16:07
Оценка:  +1
Letohradek
Таких ублюдков надо ликвидировать на месте, при поимке. Людьми, этот сброд уже не станет!
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