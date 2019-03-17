В Одессе задержали банду вымогателей

У потерпевшего забрали два автомобиля и более 100 тысяч долларов .

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Бойцы спецподразделения КОРД задержали в Одессе членов этнической преступной группировки, которых обоснованно подозревают в вымогательстве.

Об этом сообщила пресс-служба полиции облести.

Бандитов взяли непосредственно при получении от потерпевшего очередного “транша“ в размере 5000 долларов США и автомобиля Hyundai.

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В полиции уточнили, что в феврале на территории Суворовского района злоумышленники с применением насилия завладели деньгами потерпевшего на общую сумму около 110 тысяч гривен, а также его автомобилем Nissan. Этого им показалось недостаточно и они потребовали еще денег. Расчет назначили на март.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Продолжается следствие.

Как сообщалось 7 марта, на Житомирщине задержали банду вымогателей.