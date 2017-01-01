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В Укрзализныце рассказали, сколько путей нужно отремонтировать

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На железной дороге эксплуатируется почти 122 тысячи дефектных рельсов и более 25 тысяч мест временного восстановления рельсовых плетей бесстыкового пути.
В Украине с каждым годом увеличивается количество подлежащих ремонту железнодорожных путей
В Украине с каждым годом увеличивается количество подлежащих ремонту железнодорожных путей
Корреспондент.net
 
Железнодорожная инфраструктура Украины из-за нехватки средств постепенно теряет свою мощность.
 
По состоянию на 1 января 2019 года протяженность путей с просроченными сроками реконструкции составила 2431,9 км, усиленного капитального ремонта ожидают 1255,3 км путей, а капитального - 4735,5 км, сообщает медиацентр Укрзализныци Магистраль.
 
Всего же длина железнодорожного полотна составляет более 27 тысяч километров.
 
При этом на железной дороге эксплуатируется почти 122 тысячи дефектных рельсов и более 25 тысяч мест временного восстановления рельсовых плетей бесстыкового пути.
 
Напомним, что сумма необходимых инвестиций в развитие Укрзализныци, по оценке госкомпании, составляет 6 миллиардов долларов.
 
 
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Теги: ремонт, железная дорога, железнодорожная магистраль, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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