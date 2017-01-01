В Львове крымчанин пытался совершить самоубийство, разведя костер под авто

Мужчина развел костер под микроавтобусом.

Во Львове правоохранители задержали мужчину, который на парковочной площадке разжег костер под днищем микроавтобуса и сам лег рядом, чтобы в таким образом, по его словам, покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Львовской области.

17 марта, ночью на улице Трилевского к патрульным подбежал охранник парковки и сообщил, что на территории площадки горит автомобиль.

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"На месте происшествия инспекторы увидели костер, однако он горел из-под автомобиля. Офицеры немедленно потушили его огнетушителем. Во время тушения патрульный увидел, что под автомобилем кто-то лежит. Это был мужчина. Его вытащили и проверили, все ли с ним в порядке. Неизвестный начал рассказывать разные истории, которые противоречили одна другой. Сначала мужчина сообщил, что разжег костер под автомобилем, чтобы погреться. Впоследствии изменил свои показания и сказал, что хотел покончить жизнь самоубийством", - сообщили в патрульной полиции.

Как отмечается, патрульные впоследствии установили, что 39-летний мужчина родом из Автономной Республики Крым. На место вызвали следователя. Нарушителя доставили в Шевченковский отдел полиции. Кому принадлежит автомобиль и пострадал ли он - в полиции не сообщают.

Как сообщалось, в ноябре 2018 в Кривом Роге из-за кредита мужчина покончил с собой.