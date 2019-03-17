Порошенко планирует начать переговоры о членстве Украины в НАТО в декабре

Президент Украины написал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить Украине План действий по членству в альянсе.

Президент Порошенко в случае переизбрания на второй срок обещает поднять вопрос предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на лондонском саммите Альянса в декабре.

"До конца своего второго президентского срока я планирую подготовить Украину к вступлению в НАТО и ЕС. И в 2023 году полностью и реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и сделать так, чтобы Украина получила план действий о членстве в НАТО", - сказал Порошенко на встрече с избирателями в центре Киева в воскресенье, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Президент подчеркнул, что если избиратели окажут ему доверие, то на Лондонском саммите НАТО в декабре 2019 года он "намерен поставить вопрос о ПДЧ".

Порошенко сообщил также, что написал об этом в письме генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

В НАТО приняли во внимание письмо Порошенко и заявили, что признание евроатлантических стремлений Украины на сайте Альянса не означает изменения политики блока, а лишь отражает реальность.

Президент Порошенко в рамках предвыборной кампании обещает, что Украина получит План действий по членству в НАТО в 2023 году.