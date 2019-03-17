Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко планирует начать переговоры о членстве Украины в НАТО в декабре

Комментариев: 7
Президент Украины написал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить Украине План действий по членству в альянсе.
Порошенко на митинге в Киеве
Порошенко на митинге в Киеве
 
Президент Порошенко в случае переизбрания на второй срок обещает поднять вопрос предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на лондонском саммите Альянса в декабре.
 
"До конца своего второго президентского срока я планирую подготовить Украину к вступлению в НАТО и ЕС. И в 2023 году полностью и реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и сделать так, чтобы Украина получила план действий о членстве в НАТО", - сказал Порошенко на встрече с избирателями в центре Киева в воскресенье, сообщает агентство Интерфакс-Украина.
 
Президент подчеркнул, что если избиратели окажут ему доверие, то на Лондонском саммите НАТО в декабре 2019 года он "намерен поставить вопрос о ПДЧ".
 
Порошенко сообщил также, что написал об этом в письме генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. 
 
В НАТО приняли во внимание письмо Порошенко и заявили, что признание евроатлантических стремлений Украины на сайте Альянса не означает изменения политики блока, а лишь отражает реальность.
 
Президент Порошенко в рамках предвыборной кампании обещает, что Украина получит План действий по членству в НАТО в 2023 году.
 
Напомним, что Порошенко уверен в своей победе на предстоящих президентских выборах и обещает, что голосование пройдет по европейским стандартам.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, ЕС, НАТО, НАТО-Украина, Выборы, Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
farfalle    17.03.2019, 17:18
Оценка:  0
farfalle
С таким же успехом может объявить полет на Марс
Michael2811    17.03.2019, 17:07
Оценка:  -2
Michael2811
Ага.....Размечтался !!! И чуть не в.с.р.а.л.с.я !
BROKER666    17.03.2019, 17:06
Оценка:  0
BROKER666
ВшивоеПедрил0, не захлебнись собственной блев0тиной
VSHIVANKA    17.03.2019, 16:54
Оценка:  -2
VSHIVANKA
КАК ВЫ ОТНЕСЁТЕСЬ К ИДИОТУ , ОДЕВШЕМУ СЕБЕ НА ПУСТУЮ БОШКУ БУМАЖНУЮ КОРОНУ , ПРОСИТСЯ ПРИНЯТЬ ЕГО В КОРОЛЕВСКУЮ СЕМЬЮ ?!
НО САМОЕ СМЕШНОЕ , ЧТО ЭТОТ ИДИОТ СВЯТО ВЕРИТ , ЧТО БЕЗ НЕГО ТАМ НИКАК НЕ ОБОЙТИСЬ ....))))
VSHIVANKA    17.03.2019, 16:52
Оценка:  -3
VSHIVANKA
А КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОРОСЯТКО И ДЕКАБРЕМ ?
ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ПОХОЖА НА ЕБ.АНУТОГО ЖЕНИХА , КОТОРОМУ 845 РАЗ СКАЗАЛИ НЕТ , НО ОН НАПИСАВ СЕБЕ НА ЛБУ , ЧТО ВСЁ РАВНО ЖЕНИТСЯ , ЛЕЗЕТ В СЕМЬЮ , КОТОРАЯ ЕГО НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ ....
whitewo    17.03.2019, 17:01
Оценка:  +2
whitewo
Я хорошо помню завывания и про безвиз и про джевелины. Больше капса, грязь
farfalle    17.03.2019, 17:20
Оценка:  0
farfalle
Кто завывал-то? все в курсе, что для незаконного гастеринга нужен безвиз. Ну а джавелины, так вы с Молотом
не можете справиться, кто ж обезъянам их доверит??
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь