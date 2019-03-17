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Под Николаевом ограбили и разгромили квартиру главы штаба Оппозиционной платформы

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Воры поломали мебель и порвали документы.
Правоохранительные органы отреагировали оперативно
Правоохранительные органы отреагировали оперативно
depositphotos.com

Во Врадиевском районе Николаевской области злоумышленники совершили нападение на квартиру руководителя штаба партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Марчука.

Об этом сам Марчук сообщил в эфире 112 Украина.

“В ночь с пятницы на субботу (15-16 марта, - ред.) меня не было дома. Злоумышленники залезли в окно, ограбили квартиру, но, мало того, сделали настоящий погром. Воры поломали мебель, порвали документы, фотографии из армии“, - отметил Марчук.

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Руководитель штаба отметил, что домой он приехал в субботу и сразу вызвал полицию. По словам Марчука, правоохранительные органы отреагировали оперативно и опросили свидетелей. В настоящее время проходят следственно-оперативные действия по данному факту.

Как сообщалось, в феврале неизвестные устроили пожар в офисе политической партии в Днепре.

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Теги: политпартии, Оппоблок, Николаевская область, ограбление
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Комментариев (1)
Пролисок    17.03.2019, 17:57
Оценка:  -2
Пролисок
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