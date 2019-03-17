Под Николаевом ограбили и разгромили квартиру главы штаба Оппозиционной платформы

Воры поломали мебель и порвали документы.

Во Врадиевском районе Николаевской области злоумышленники совершили нападение на квартиру руководителя штаба партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Марчука.

Об этом сам Марчук сообщил в эфире 112 Украина.

“В ночь с пятницы на субботу (15-16 марта, - ред.) меня не было дома. Злоумышленники залезли в окно, ограбили квартиру, но, мало того, сделали настоящий погром. Воры поломали мебель, порвали документы, фотографии из армии“, - отметил Марчук.

Читай также: Юрий Бойко назвал первый шаг к мирному урегулированию на Донбассе

Руководитель штаба отметил, что домой он приехал в субботу и сразу вызвал полицию. По словам Марчука, правоохранительные органы отреагировали оперативно и опросили свидетелей. В настоящее время проходят следственно-оперативные действия по данному факту.

Как сообщалось, в феврале неизвестные устроили пожар в офисе политической партии в Днепре.