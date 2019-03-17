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В Сербии протестующие заблокировали администрацию президента

Комментариев: 2
Демонстранты заявили, что не уйдут, пока президент не объявит о своей отставке.
Протестующие блокируют Администрацию президента в Белграде
Протестующие блокируют Администрацию президента в Белграде

Протестующие в Белграде образовали живую цепь вокруг администрации президента страны, чтобы не выпустить Александра Вучича из его резиденции, сообщает государственный сербский телеканал РТС.

Демонстранты заявили, что не уйдут, пока президент не объявит о своей отставке.
 
Перед этим они прорвались через защитный забор, установленный примерно в 70 метрах от входа в здание, и добрались до дверей, перед которыми находится полицейский кордон. В 12.30 у здания также были размещены члены жандармерии.
 
 
В это время президент Сербии собрал пресс-конференцию, на которой осудил вчерашний прорыв сторонников оппозиции в помещение государственной телекомпании РТС. Тогда полиции пришлось силой прогнать протестующих. Во время своего телевизионного выступления Вучич неоднократно называл лидеров оппозиции фашистами, хулиганами и ворами.
 
Как сообщается, между протестующими и правоохранителями возникали стычки, в частности, против некоторых демонстрантов применили слезоточивый газ.
 
Напомним, протестующие в Сербии в течение месяцев требуют отставки Вучича, честных выборов и свободных СМИ. Протесты начались после того, как в ноябре был избит оппозиционный политик.
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Теги: протесты, Сербия, Белград, Александр Вучич
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    17.03.2019, 18:54
Оценка:  0
VSHIVANKA
КАКИМ ОБРАЗОМ НОВОСТЬ О СЕРБИИ ОКАЗАЛАСЬ НА УКРОПНОЙ ВЕТКЕ ?
ВыВсеВрети    17.03.2019, 18:39
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
надоели местным его политика...любят русских везде...)))))))
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