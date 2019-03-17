В Сербии протестующие заблокировали администрацию президента

Демонстранты заявили, что не уйдут, пока президент не объявит о своей отставке.

Протестующие в Белграде образовали живую цепь вокруг администрации президента страны, чтобы не выпустить Александра Вучича из его резиденции, сообщает государственный сербский телеканал РТС.

Демонстранты заявили, что не уйдут, пока президент не объявит о своей отставке.

Перед этим они прорвались через защитный забор, установленный примерно в 70 метрах от входа в здание, и добрались до дверей, перед которыми находится полицейский кордон. В 12.30 у здания также были размещены члены жандармерии.