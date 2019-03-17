В Сербии протестующие заблокировали администрацию президента
Демонстранты заявили, что не уйдут, пока президент не объявит о своей отставке.
Протестующие в Белграде образовали живую цепь вокруг администрации президента страны, чтобы не выпустить Александра Вучича из его резиденции, сообщает государственный сербский телеканал РТС.
Демонстранты заявили, что не уйдут, пока президент не объявит о своей отставке.
Перед этим они прорвались через защитный забор, установленный примерно в 70 метрах от входа в здание, и добрались до дверей, перед которыми находится полицейский кордон. В 12.30 у здания также были размещены члены жандармерии.
В это время президент Сербии собрал пресс-конференцию, на которой осудил вчерашний прорыв сторонников оппозиции в помещение государственной телекомпании РТС. Тогда полиции пришлось силой прогнать протестующих. Во время своего телевизионного выступления Вучич неоднократно называл лидеров оппозиции фашистами, хулиганами и ворами.
Как сообщается, между протестующими и правоохранителями возникали стычки, в частности, против некоторых демонстрантов применили слезоточивый газ.
Напомним, протестующие в Сербии в течение месяцев требуют отставки Вучича, честных выборов и свободных СМИ. Протесты начались после того, как в ноябре был избит оппозиционный политик.
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