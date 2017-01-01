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Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, потерь нет

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В районе населенного пункта Марьинка противник стрелял из минометов калибра 120 мм.
Военные действия на Донбассе
Военные действия на Донбассе
 
В воскресенье, 17 марта, сепаратисты на Донбассе 6 раз открывали огонь по позициям украинских войск, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.
 
Трижды применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
 
Потерь среди украинских военных нет.
 
 
Так, в районе населенного пункта Марьинка боевики стреляли из минометов калибра 120 мм, в районе населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 82 мм, у поселка Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
 
Кроме того, противник стрелял из противотанковых ракетных комплексов вблизи пгт Новотошковское и дважды в районе села Крымское.
 
Напомним, что в субботу, 16 марта, в районе боевых действий на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения. 
 
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Теги: донбасс, ВСУ, Перемирие на Донбассе, минские договоренности, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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