Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, потерь нет
В районе населенного пункта Марьинка противник стрелял из минометов калибра 120 мм.
В воскресенье, 17 марта, сепаратисты на Донбассе 6 раз открывали огонь по позициям украинских войск, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.
Трижды применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Потерь среди украинских военных нет.
Так, в районе населенного пункта Марьинка боевики стреляли из минометов калибра 120 мм, в районе населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 82 мм, у поселка Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, противник стрелял из противотанковых ракетных комплексов вблизи пгт Новотошковское и дважды в районе села Крымское.
Напомним, что в субботу, 16 марта, в районе боевых действий на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения.
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