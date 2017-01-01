Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, потерь нет

В районе населенного пункта Марьинка противник стрелял из минометов калибра 120 мм.

В воскресенье, 17 марта, сепаратисты на Донбассе 6 раз открывали огонь по позициям украинских войск, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.

Трижды применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Потерь среди украинских военных нет.

Так, в районе населенного пункта Марьинка боевики стреляли из минометов калибра 120 мм, в районе населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 82 мм, у поселка Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, противник стрелял из противотанковых ракетных комплексов вблизи пгт Новотошковское и дважды в районе села Крымское.