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Громада Северодонецка поддержала Тимошенко: На митинг собралось более 10 000 человек

Комментариев: 6
Громада Северодонецка поддержала Тимошенко: На митинг собралось более 10 000 человек
photo by Alexandr Prokopenro

Юлия Тимошенко стала первым и пока единственным кандидатом в президенты, которая провела встречу с общиной на центральной площади административного центра Луганщины. Пообщаться с лидером “Батькивщины“ пришло около 10 000 жителей Северодонецка.

Все они поддержали желание Юлии Тимошенко быть частью единого народа, никто не разделит.

“Если так произойдет и выборы хорошо закончатся, я никогда не допущу, чтобы нас, единый украинский народ, делил кто-то на восток и запад, по языку, религии, политики. Каждый раз на каждых выборах нас пытались развести по разные стороны баррикад “, - отметила она и добавила, что после того горя, которое пережили люди, сегодня всем надо крепко обняться.

Кандидат в Президенты подчеркнула, для Украины крайне важно построить переговорный процесс и достичь мира тем путем, который больше не уничтожит ни жизнь, не унизит ни одну семью и не выгонит его из собственного дома.

Именно поэтому после вибро, убеждена Юлия Тимошенко, надо немедленно начинать новый сильный переговорный процесс, основанный на подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, когда наша страна отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира в обмен на гарантии неприкосновенности наших границу. Он подписан ключевыми странами мира. И первый шаг нового президента - собрать за одним столом лидеров стран-подписантов.

“В последнее время я разговора со всеми лидерами ключевых стран. Я с ним хорошо знакома и могу с ними говорить без посредников, без специальных процедур. Я говорю о том, чтобы после выборов мы сели за стол переговоров и договорились о мире. И мир будет. Я знаю настроения каждого президента, который давал нам гарантии, знаю настроения их команд и народов. Мир будет “, - заверила единственный на сегодня кандидат, встретилась с людьми на Луганщине.

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Комментариев (6)
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Колишній-східняк    17.03.2019, 19:55
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Я знаю настроения каждого президента, который давал нам гарантии- а я знаю в какое место она эти гарантии может себе засунуть.
weightless    17.03.2019, 19:44
Оценка:  +5
weightless
"Я с НИМ хорошо знакома"
Кто бы сомневался)
Vasya_iz_Ivanovo    17.03.2019, 19:41
Оценка:  +4
Vasya_iz_Ivanovo
Тааак, Тимошенко, это случаем не та самая которая хотела жителей Донбасса одним ударом прихлопнуть - скинув на них атомную бомбу, жители Донбасса - только за Тимошенко!
Letohradek    17.03.2019, 19:33
Оценка:  +2
Letohradek
Странно, что на митинге не было нацкорпуса с надувными свинками ... А может Тимошенко сейчас - меньшее зло?
Ruspidor    17.03.2019, 19:48
Оценка:  +5
Ruspidor
А зачем? Там была главная свинка...
weightless    17.03.2019, 19:33
Оценка:  +6
weightless
"..поэтому после ВИБРО, убеждена Юлия Тимошенко..."
Ух, старушка-развратница
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