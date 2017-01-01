В Мариуполе горит Азовсталь, в ГСЧС - опровергают
Местные жители сообщают, что на комбинате произошел масштабный пожар.
В районе металлургического комбината Азовсталь масштабный пожар, над предприятием виден огромный столб огня и дым, сообщает издание 0629.com.ua со сслыкой на местных жителей.
"Со стороны видно, что что-то горит между мартеновским цехом и доменным. Возможно это горит трансформатор", - рассказывают мариупольцы.
Огонь сопровождается грохотом и периодическими вспышками.
Вместе с тем, замначальника отдела по работе со СМИ и общественностью ГСЧС Украины в Донецкой области Виктор Серомах в комментарии Украинской правде опроверг информацию о пожаре на меткомбинате.
"По состоянию на 20:00 никакого пожара нет, это технологический процесс", - сказал он.
Напомним, что в Оболонском районе Киева на ходу загорелся автомобиль Opel Astra.
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