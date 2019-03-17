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Украина хочет провести аудит убытков от войны

Комментариев: 4
Счетная палата выходит с соответствующим предложением к своим коллегам из организации INTOSAI, насчитывающей 200 стран-членов.
Боевые действия на Донбассе
Боевые действия на Донбассе
 
Украина инициирует создание международной рабочей группы по аудиту причиненных убытков и потерь из-за военного конфликта, заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в интервью Зеркалу недели.
 
По его словам, Счетная палата выходит с соответствующим предложением к своим коллегам из INTOSAI, насчитывающей 200 стран-членов.
 
По его словам, этот вопрос будет рассматриваться в сентябре на ближайшем Конгрессе INTOSAI. И, несмотря на то, что он состоится в Москве, а украинская делегация будет бойкотировать данное мероприятие, имеется группа поддержки, готовая озвучить украинскую инициативу.
 
Пацкан рассказал, что цель этой группы — разработка методологии для оценивания причиненных убытков и механизмов эффективного контроля использования средств на преодоление этих убытков. Речь идет не только об Украине, а о разработке универсальной методологии, которую могло бы использовать любое государство, пострадавшее вследствие войны.
 
"У нас уже состоялась встреча с министром иностранных дел и послами ряда стран. Мы донесли до них эту идею и попросили рассказать о нашей инициативе вышестоящим органам аудита в их государствах. Кроме того, отдельно проводим встречи с дружескими к нам ведомствами в Польше, Литве, Чехии, которые также могут нам помочь с этой инициативой. Тот факт, что мы не привязываем исключительно к Украине, а хотим создать универсальную методологию для всех, должен нам помочь", — отметил глава Счетной палаты.
 
"Есть немало стран, тоже заинтересованных в создании такой рабочей группы в INTOSAI, — Кипр, Азербайджан, Афганистан, Грузия, Ирак, Кувейт, Македония, Молдова, Сирия, Хорватия, Израиль и, к сожалению, многие другие", - добавил он.
 
По его мнению, если показать на примере одного конфликта, сколько было причинено убытков государству, сколько средств необходимо для преодоления этих последствий, отношение мира к государству-агрессору будет меняться.
 
Напомним, что за время боевых действий в Донбассе погибли 2949 украинских военных.
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Теги: донбасс, Счетная палата, Перемирие на Донбассе, новости Донбасса, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Boxerogos    17.03.2019, 21:45
Оценка:  -1
Boxerogos
Лучше провести аудит убытков от деятельности бухаря Педи Пидоpoшенко и его подельников.Ведь на войне эта пёстрая шобла кровавых пидopoв-коррупционеров наживается очень даже неплохо!
BabaYul    17.03.2019, 21:25
Оценка:  -1
BabaYul
Война является лишь прикрытием. Настоящий урон Украине наносится не на передовой, а на Банковской.
Letohradek    17.03.2019, 21:40
Оценка:  -1
Letohradek
Ватоголовое, ты думаешь тебе кто-то поверит? )))))
VSHIVANKA    17.03.2019, 21:43
Оценка:  +1
VSHIVANKA
PORKY ГЛАВНЫЙ ВОР ....)))
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