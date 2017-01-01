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Итоги 17 марта: Встреча Порошенко с народом и 102 годовщина УЦР

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Граждан с провокационными плакатами забрали силовики
Граждан с провокационными плакатами забрали силовики
strana.ua

В Киеве в воскресенье, 17 марта, состоялась акция под названием Народная встреча Порошенко; 102 года назад в Киеве провозгласили создание Украинскую Центральную Раду. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Порошенко встретился с народом на Михайловской площади в Киеве 

Президент Украины Петр Порошенко вышел на Михайловскую площадь и сделал ряд заявлений. В частности, Президент Порошенко в случае переизбрания на второй срок обещает поднять вопрос предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на лондонском саммите Альянса в декабре.

На митинг Порошенко в центр Киева стянули много силовиков. Наибольшее число правоохранителей расположилось около Михайловского собора.

Во время выступления Петра Порошенко в столице произошли столкновения

 

Под Винницей и Черновцами вновь разгорелись конфликты с УПЦ МП

В местах инцидентов полицейские выяснили, что между верующими различных конфессий возникли конфликты, имели место потасовки. Были проведены профилактические беседы с гражданами о недопустимости противоправного поведения. 

 

17 марта 2019 года - 102 годовщина создания первого украинского парламента

Более 100 лет назад, 17 марта 1917 года, в Киеве была образована Украинская Центральная Рада (УЦР) — первый в новейшей истории представительный орган украинского народа, а после провозглашения УНР – первый парламент.
 

Под Черниговом лось стал причиной масштабного ДТП

Автомобиль Кіа сбил животное, после чего карета скорой помощи и еще один автомобиль совершили наезд на лося. Животное погибло на месте, автомобили получили повреждения.
 
 
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