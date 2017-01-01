Итоги 17 марта: Встреча Порошенко с народом и 102 годовщина УЦР
В Киеве в воскресенье, 17 марта, состоялась акция под названием Народная встреча Порошенко; 102 года назад в Киеве провозгласили создание Украинскую Центральную Раду. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Порошенко встретился с народом на Михайловской площади в Киеве
Президент Украины Петр Порошенко вышел на Михайловскую площадь и сделал ряд заявлений. В частности, Президент Порошенко в случае переизбрания на второй срок обещает поднять вопрос предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на лондонском саммите Альянса в декабре.
На митинг Порошенко в центр Киева стянули много силовиков. Наибольшее число правоохранителей расположилось около Михайловского собора.
Во время выступления Петра Порошенко в столице произошли столкновения.
Под Винницей и Черновцами вновь разгорелись конфликты с УПЦ МП
В местах инцидентов полицейские выяснили, что между верующими различных конфессий возникли конфликты, имели место потасовки. Были проведены профилактические беседы с гражданами о недопустимости противоправного поведения.
Более 100 лет назад, 17 марта 1917 года, в Киеве была образована Украинская Центральная Рада (УЦР) — первый в новейшей истории представительный орган украинского народа, а после провозглашения УНР – первый парламент.
Под Черниговом лось стал причиной масштабного ДТП