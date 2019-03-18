В Ровно мать убила месячную дочь
Смерть младенца наступила в результате ножевого ранения шеи. По предварительным данным, женщина состоит на учете у психиатра.
В Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь.
Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.
Отмечается, что сообщение о происшествии поступило примерно в 17.00 от врачей скорой помощи.
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Правоохранители выяснили, что смерть ребенка наступила в результате ножевого ранения шеи, которое мать нанесла ребенку.
По предварительной информации, женщина состоит на психиатрическом учете. Она приехала в Ровно из Запорожья на учебу. После окончания ВУЗа жила в квартире 26-летнего гражданского мужа и его матери.
Как сообщалось, в мае 2018 под Ровно пьяный отец с ножом напал на 2-летнего сына.
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