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В Ровно мать убила месячную дочь

Комментариев: 1
Смерть младенца наступила в результате ножевого ранения шеи. По предварительным данным, женщина состоит на учете у психиатра.
Женщина состоит на психиатрическом учете
Женщина состоит на психиатрическом учете
npu.gov.ua

В Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило примерно в 17.00 от врачей скорой помощи.

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Правоохранители выяснили, что смерть ребенка наступила в результате ножевого ранения шеи, которое мать нанесла ребенку.

По предварительной информации, женщина состоит на психиатрическом учете. Она приехала в Ровно из Запорожья на учебу. После окончания ВУЗа жила в квартире 26-летнего гражданского мужа и его матери.

В Ровно молодая мать зарезала ребенка
В Ровно молодая мать зарезала ребенка
npu.gov.ua

Как сообщалось, в мае 2018 под Ровно пьяный отец с ножом напал на 2-летнего сына.

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Теги: ребенок, новорожденный, убийство, мать, Ровно, младенец
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Комментариев (1)
Антибес    18.03.2019, 01:34
Оценка:  0
Антибес
На той местности подобные случаи уже никого 5 лет не удивляют.
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