Метинвест опроверг данные о пожаре на Азовстали

В компании призвали "не сеять паники" и объяснили зарево над комбинатом в Мариуполе сливом шлака.

На металлургическом комбинате Азовсталь в Мариуполе не было пожара, а происходил слив шлака. Об этом 17 марта агентству Интерфакс-Украина сообщила пресс-служба группы Метинвест.

"Зарево в небе над Азовсталью - следствие обычного слива шлака, а не пожар, как об этом сообщают социальные сети. 17 марта 2019 года с 18.00 до 19.00 на металлургическом комбинате проводился ежедневный слив попутных продуктов производства - шлака", - указали в Метинвесте.

В компании подчеркнули, что процедура обязательна в производстве и не несет повышенной нагрузки на окружающую среду.

Учитывая, что слив проводился в темное время суток, образовалось яркое свечение, которое жители города приняли за пожар, отметили в пресс-службе.

"Официально заявляем, что это абсолютно штатная, контролируемая ситуация. Никакого пожара, взрывов и ЧП на предприятии нет. Просим доверять проверенным источникам информации и не сеять паники", - подытожили в Метинвесте.

Ранее информацию о пожаре также не подтвердили в ГСЧС в Донецкой области.

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