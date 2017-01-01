Порошенко заверил, что Украина вернет Крым

Украинский лидер, который ранее выразил уверенность в своей победе на выборах, пообещал освободить полуостров и Донбасс.

Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Украина заявил, что Крым будет возвращен в состав Украины, так как не существует более важной задачи для власти, чем обеспечение восстановления территориальной целостности государства. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, власти "сколотили мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма".

Он подчеркнул, что страна не пойдет "ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности" в вопросе возвращения полуострова.

"Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. <...> Мы освободим Крым", - заверил президент и добавил, что для этого Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.

"То же будет с Донбассом. Не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по голубым каскам (введение миротворческого контингента под эгидой ООН на оккупированную часть территории Донбасса - ред.)", - подытожил Порошенко.

Напомним, в мае 2014 года Порошенко заявил, что Антитеррористическая операция на Донбассе "будет продолжаться часы", а не месяцы. В августе 2018 года он извинился за свое обещание и выразил сожаление, что породил завышенные ожидания.

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