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Порошенко заверил, что Украина вернет Крым

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Украинский лидер, который ранее выразил уверенность в своей победе на выборах, пообещал освободить полуостров и Донбасс.
Президент Петр Порошенко
Президент Петр Порошенко
president.gov.ua
 
Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Украина заявил, что Крым будет возвращен в состав Украины, так как не существует более важной задачи для власти, чем обеспечение восстановления территориальной целостности государства. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба главы государства.
 
По словам Порошенко, власти "сколотили мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма".
 
Он подчеркнул, что страна не пойдет "ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности" в вопросе возвращения полуострова.
 
"Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. <...> Мы освободим Крым", - заверил президент и добавил, что для этого Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.
 
"То же будет с Донбассом. Не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по голубым каскам (введение миротворческого контингента под эгидой ООН на оккупированную часть территории Донбасса - ред.)", - подытожил Порошенко.
 
Ранее президент заявил, что уверен в своей победе на выборах.
 
Напомним, в мае 2014 года Порошенко заявил, что Антитеррористическая операция на Донбассе "будет продолжаться часы", а не месяцы. В августе 2018 года он извинился за свое обещание и выразил сожаление, что породил завышенные ожидания.
 

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Теги: Украина, Миротворцы, Крым, донбасс, Порошенко, Петр Порошенко, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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