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В Киеве напали на наблюдателя ОБСЕ - СМИ

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По предварительным данным, женщина получила легкие телесные повреждения. Злоумышленника пока не задержали.
В Киеве неизвестный избил представительницу ОБСЕ на выборах
В Киеве неизвестный избил представительницу ОБСЕ на выборах
mamadysh-rt.ru

В центре Киева неизвестный напал на французскую представительницу Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщило издание Страна.ua со ссылкой на источники в МВД.

Отмечается, что инцидент произошел, когда женщина возвращалась после полуночи к себе в гостиницу. На улице Дарвина за ней увязался мужчина, похожий на бродягу, и начал просить деньги. 

Попытка отделаться от спутника привела к тому, что мужчина начал драться и, как предполагает Страна.ua, хотел ограбить наблюдателя.

Потерпевшая громко звала на помощь, чем спугнула преступника, который убежал.

По факту причинения телесных повреждений столичная полиция начала расследование. Злоумышленник пока не задержан.

Предварительно, женщина получила легкие телесные повреждения.

В Киеве мужчина с мачете нападал на прохожих

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева избили редактора телеканала NewsOne Ирину Харченко из-за того, что она была одета в дорогую шубу.

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Теги: Киев, наблюдатель, нападение, ОБСЕ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boхеrоgоs-    18.03.2019, 06:53
Оценка:  0
Boхеrоgоs-
Это был даунецкий гопник!!!)) в Киеве сейчас их тысячи...
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