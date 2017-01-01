Канада продлит военную миссию в Украине - СМИ
Канадские военные специалисты обучают украинских солдат во Львовской области в рамках операции Unifier.
Канада продлит мандат своей миссии военных инструкторов в Украине, который истекает 31 марта. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщило агентство Reuters.
По информации источников агентства, глава канадского МИД Христя Фриланд и министр национальный обороны Харджит Сингх Саджан объявят об этом решении в ходе совместной пресс-конференции, запланированной на 18 марта.
Отмечается, что количественный состав миссии не изменится.
В декабре 2018 года Минобороны Канады сообщило, что за время работы миссии обучение прошли 10 000 украинских военных.
Напомним, в 2015 года Канада направила в Украину около 200 военных инструкторов.
Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области.
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