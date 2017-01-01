Канада продлит военную миссию в Украине - СМИ

Канада продлит мандат своей миссии военных инструкторов в Украине, который истекает 31 марта. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщило агентство Reuters

По информации источников агентства, глава канадского МИД Христя Фриланд и министр национальный обороны Харджит Сингх Саджан объявят об этом решении в ходе совместной пресс-конференции, запланированной на 18 марта.

Отмечается, что количественный состав миссии не изменится.



В декабре 2018 года Минобороны Канады сообщило, что за время работы миссии обучение прошли 10 000 украинских военных.

Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области.