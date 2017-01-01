Сутки на Донбассе: Один военный погиб, двое ранены

Сепаратисты десять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, применяя минометы калибра 82 и 120 мм.

Сепаратисты за минувшие сутки, 17 марта, десять раз нарушили режим тишины на Донбассе, а также применили оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что противник обстреливал позиции украинской армии из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также трижды применил противотанковые ракетные комплексы.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг дважды обстрелял опорные пункты военнослужащих: из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное и из минометов калибра 120 мм - вблизи города Марьинка.

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В полосе ответственности оперативно-тактического группировки Север сепаратисты восемь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил: дважды из минометов 82-го калибра и дважды из противотанковых ракетных комплексов в районе населенного пункта Крымское; из противотанковых ракетных комплексов - вблизи поселка городского типа Новотошковское; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Золотое-4; из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов - возле поселка Новолуганское; из гранатометов различных систем - вблизи населенного пункта Луганское.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Напомним, по состоянию на февраль 2019 года, за время боевых действий на Донбассе погибли 2949 украинских военных. Украина хочет провести аудит убытков от войны.