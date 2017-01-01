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В Карпатах удерживается угроза схода лавин - ГСЧС

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В высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей удерживается значительная снеголавинная опасность.
В Карпатах удерживается значительная опасность схода лавин
В Карпатах удерживается значительная опасность схода лавин
ГСЧС

В горах Карпаты на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей в понедельник, 18 марта, удерживается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью, 18 марта в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей удерживается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Ранее в горах Карпаты за сутки сошло три лавины.

Напомним, в Карпатах в среду, 6 февраля, сошли две лавины. Перед этим в Закарпатской области 3 февраля произошло семь сходов лавин.

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Теги: снег, лавина, горы, Карпаты, опасность, синоптики, предупреждение, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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