Пожар на свалке в Черновицкой области потушили
На Буковине спасатели ликвидировали пожар на свалке в с. Маршинцы Новоселицкого района. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает пресс-центр ГСЧС.
"В 20:00 спасатели локализовали возгорание на площади 1 га. В 23:00 возгорание мусора ликвидировано", - доложили в ведомстве.
При этом указано, что для ликвидации пожара на место происшествия направляли дежурный караул спасателей 11 государственной пожарно-спасательной части №11 г. Новоселица. Также для тушения пожара привлекались бульдозер и две единицы приспособленной техники.
Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания на свалке.
Напомним, в селе Маршинцы Черновицкой области 17 марта вспыхнул пожар на мусорной свалке.
Перед этим произошел пожар на свалке в Новояворовске Львовской области.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet