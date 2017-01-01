Пожар на свалке в Черновицкой области потушили

Пожар на свалке в с. Маршинцы Новоселицкого района ликвидировали. Площадь возгорания составила один гектар.

Пожар на свалке в Черновицкой области ликвидировали пресс-центр ГСЧС

На Буковине спасатели ликвидировали пожар на свалке в с. Маршинцы Новоселицкого района. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"В 20:00 спасатели локализовали возгорание на площади 1 га. В 23:00 возгорание мусора ликвидировано", - доложили в ведомстве.

При этом указано, что для ликвидации пожара на место происшествия направляли дежурный караул спасателей 11 государственной пожарно-спасательной части №11 г. Новоселица. Также для тушения пожара привлекались бульдозер и две единицы приспособленной техники.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания на свалке.

Напомним, в селе Маршинцы Черновицкой области 17 марта вспыхнул пожар на мусорной свалке.

Перед этим произошел пожар на свалке в Новояворовске Львовской области.

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