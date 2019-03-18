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На встречу с Порошенко в Киеве пришло рекордное количество людей, – эксперт

Комментариев: 7
На встречу с Порошенко в Киеве пришло рекордное количество людей, – эксперт

Сегодня в Киеве поддержать действующего президента Украины Петра Порошенко пришло рекордное количество людей. Об этом на своей странице в Facebook заявил блогер и политолог Петр Олещук.

"Несколько мыслей относительно сегодняшнего мероприятия Порошенко. Как ни крути – наимасштабнейшая встреча с избирателями за всю кампанию. Только по официальным данным на Михайловской площади собралось 25 000 человек. Думаю, на самом деле их было больше", – отметил блогер.

По мнению эксперта, сегодняшняя встреча Порошенко с избирателями – это возможность наглядно оценить действительную поддержку президента и подтвердить те проценты, которые показывают соцопросы.

"Конечно, происхождение этого количества людей будет вызывать вопросы у конкурентов и соответствующие обвинения, однако факт остается фактом – он и его штаб смогли это организовать. Видно, что на встрече присутствовало немало абсолютно искренних его сторонников. Вспомните все эти селфи и рукопожатия. Собственно, это была возможность увидеть наглядно те проценты, которые социологи отдают в опросах Порошенко. Частично их можно было увидеть сегодня. Со всем их жаром по поддержке собственного кандидата", – считает политолог.

Он также отметил, что Порошенко сумел закрепить за собой устойчивый электорат, а его штаб обладает существенными организационными возможностями, а это уже хорошие условия для победы в президентской гонке.

"Для Украины такой пыл – нетипичен. Можно, пожалуй, лишь некоторых политиков вспомнить с такими преданными сторонниками. Поэтому, очевидно, списывать и исключать из игры Порошенко – рано. На его стороне определенная устойчивая электоральная база, которую можно было сегодня увидеть, готовая кричать за "своего" на митингах и противостоять любому. Ну и организационные возможности тоже. Страстные поклонники и логистика – это уже не так и мало для украинских выборов", – подытожил Петр Олещук.

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Комментариев (7)
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ИИИИИИИИИИ    18.03.2019, 10:06
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
Все, кто ему руку жмёт, ездит по всем городам за ним на 10 автобусах). Остальные просто пришли поглазеть или погулять, никаких 25 тыс и близко не было.Да и пяти не было. Хорош уже рейтинги накручивать.
VSHIVANKA    18.03.2019, 09:57
Оценка:  +1
VSHIVANKA
КАКАЯ ВСЕНАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ ....)))
Letohradek    18.03.2019, 10:01
Оценка:  -2
Letohradek
Реальная всенародная любовь!
Монгол-    18.03.2019, 10:07
Оценка:  -1
Монгол-
В Киеве подожгли магазин Roshen - СМИ - вот реальная любовь!!!
gdanovakiev    18.03.2019, 09:48
Оценка:  +2
gdanovakiev
Электорат - это админресурс и проплаченные бабули!!!
Letohradek    18.03.2019, 10:00
Оценка:  -1
Letohradek
Как же вам, ватным скотам, все хочется переиначить на свой лад Всоси недалекое, Петр Порошенко продолжит свою президентскую каденцию и после 31 Марта! Гнида, учи гимн Украины!
kapablankas    18.03.2019, 10:07
Оценка:  -1
kapablankas
автобусы Путин организовал ???
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