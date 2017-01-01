В Одессе иностранца выбросили из окна - СМИ
В Одессе 38-летний гражданин Финляндии Николай С. пострадал в результате конфликта с неизвестными. Об этом в воскресенье, 17 марта, пишет Думская со ссылкой на источники в полиции.
Конфликт произошел ночью на Елисаветинской улице.
Пострадавшего доставили в ГБК №1 с переломом ног и таза.
В полиции сообщили, что иностранец был в гостях и повздорил с друзьями хозяина квартиры, которые и выбросили его на улицу с балкона. Ссора произошла на втором этаже.
Открыто уголовное производство.
Ранее в Кировоградской области мужчина умышленно вытолкнул соседа из окна восьмого этажа.
Также сообщалось, что в Харьковской области мужчина выбросил из окна четвертого этажа своего пятилетнего сына.
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