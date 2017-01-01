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В Одессе иностранца выбросили из окна - СМИ

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Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с переломом ног и таза. Врачам мужчина рассказал, что его выбросили из окна второго этажа.
Полицейскими принимаются меры по установлению личностей правонарушителей
Полицейскими принимаются меры по установлению личностей правонарушителей
Патрульная полиция Украины/Facebook

В Одессе 38-летний гражданин Финляндии Николай С. пострадал в результате конфликта с неизвестными. Об этом в воскресенье, 17 марта, пишет Думская со ссылкой на источники в полиции.

Конфликт произошел ночью на Елисаветинской улице.

Пострадавшего доставили в ГБК №1 с переломом ног и таза.

В полиции сообщили, что иностранец был в гостях и повздорил с друзьями хозяина квартиры, которые и выбросили его на улицу с балкона. Ссора произошла на втором этаже.

Открыто уголовное производство.

Ранее в Кировоградской области мужчина умышленно вытолкнул соседа из окна восьмого этажа.

Также сообщалось, что в Харьковской области мужчина выбросил из окна четвертого этажа своего пятилетнего сына.

 

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Теги: Финляндия, Одесса, падение, окно, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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