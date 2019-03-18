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Взрывы в Ичне: причины так и не установили

Комментариев: 1
Размер нанесенного ущерба на военных складах пока неизвестен, подозреваемые также не установлены.
В прокуратуре до сих пор не знают, кто и как устроил взрывы на складах в Ичне
В прокуратуре до сих пор не знают, кто и как устроил взрывы на складах в Ичне
ГСЧС

Следствие по делу о взрывах на складе боеприпасов под Ичней в Черниговской области до сих пор не установило причины детонации, подозрение никому не объявляли. Об этом сообщила Военная прокуратура Черниговского гарнизона в ответ на запрос Радио Свобода.

В прокуратуре отметили, что продолжается расследование по статьям "диверсия" и "небрежное отношение к военной службе".

"В ходе досудебного расследования причина детонации боеприпасов не установлена, отрабатываются основные следственные версии, продолжается проведение комплексной пожарно-технической, взрыво-технической, судебно-химической, безопасности жизнедеятельности и военной экспертизы", - говорится в ответе.

В ведомстве уточнили, что размер нанесенного ущерба пока неизвестен, "продолжается судебная товароведческая экспертиза военного имущества, техники и вооружения".

Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года начались взрывы на территории шестого арсенала в Ичне. В военной прокуратуре сообщили, что взрывы произошли вследствие диверсии. В Генштабе же заявили о четырех подрывах на складах, в результате чего начались пожары с последующей детонацией.

 

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Теги: боеприпасы, взрыв, склад, Ичня
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    18.03.2019, 11:07
Оценка:  0
VSHIVANKA
И ДАЖЕ РОССИЯ НЕ ПРИ ЧЁМ ?!
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