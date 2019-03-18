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На ЧАЭС за 2,5 млрд гривен демонтируют часть"Укрытия"

Комментариев: 2
Демонтированы будут только нестабильные конструкции укрытия Чернобыльской АЭС .
Демонтаж нестабильных конструкций объекта “Укрытие“ обойдется в 2,547 млрд гривен
Демонтаж нестабильных конструкций объекта “Укрытие“ обойдется в 2,547 млрд гривен
ukranews.com

Государственное специализированное предприятие Чернобыльская атомная электростанция объявило тендер на демонтаж нестабильных конструкций объекта “Укрытие“ за 2,547 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

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Прием заявок на участие в аукционе продлится до 15 апреля. Аукцион назначен на 21 апреля. Срок предоставления услуг - 20 декабря 2023 года.

В системе ProZorro на данный момент отсутствует информация о поданных заявках на участие в тендере.

Как сообщалось, в октябре 2018 в Чернобыльской зоне открыли первую солнечную электростанцию.

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Теги: тендер, укрытие, Чернобыль, ЧАЭС
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Комментариев (2)
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Peyot    18.03.2019, 10:54
Оценка:  -2
Peyot
да я прекрасно помню как рыгы троили это укрытие. в 2009 зимой крыша провалилась потому что весь метал был вдвое тоньше проэкта.
doc1    18.03.2019, 11:12
Оценка:  0
doc1
вообще то его строят французи с англичанами.
Нет роботяги облучаются местные, но подрядчики иностранци. Нужно учитывать что это все делается на иностранные бабки, потому контроль там есть!
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