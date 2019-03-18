Демонтированы будут только нестабильные конструкции укрытия Чернобыльской АЭС .

Государственное специализированное предприятие Чернобыльская атомная электростанция объявило тендер на демонтаж нестабильных конструкций объекта “Укрытие“ за 2,547 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

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Прием заявок на участие в аукционе продлится до 15 апреля. Аукцион назначен на 21 апреля. Срок предоставления услуг - 20 декабря 2023 года.

В системе ProZorro на данный момент отсутствует информация о поданных заявках на участие в тендере.

Как сообщалось, в октябре 2018 в Чернобыльской зоне открыли первую солнечную электростанцию.