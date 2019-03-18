На ЧАЭС за 2,5 млрд гривен демонтируют часть"Укрытия"
Демонтированы будут только нестабильные конструкции укрытия Чернобыльской АЭС .
Государственное специализированное предприятие Чернобыльская атомная электростанция объявило тендер на демонтаж нестабильных конструкций объекта “Укрытие“ за 2,547 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.
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Прием заявок на участие в аукционе продлится до 15 апреля. Аукцион назначен на 21 апреля. Срок предоставления услуг - 20 декабря 2023 года.
В системе ProZorro на данный момент отсутствует информация о поданных заявках на участие в тендере.
Как сообщалось, в октябре 2018 в Чернобыльской зоне открыли первую солнечную электростанцию.
Нет роботяги облучаются местные, но подрядчики иностранци. Нужно учитывать что это все делается на иностранные бабки, потому контроль там есть!