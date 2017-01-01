Кинопремьеры недели: "Давай, танцуй!" и "Тим Талер"

Главные премьеры кино в Киеве и Украине за неделю 18-24 марта. Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе в Украине?

С 21 марта 2019 года в кинотеатрах можно посмотреть пять новых премьер: украинский танцевальный экшн “Давай, танцуй!”, комедию “Добро пожаловать в Акапулько”, драматический триллер “В объятиях лжи” с Изабель Юппер и Хлоей Морец в главных ролях, голливудский блокбастер с Николь Кидман “Время расплаты” и немецкий семейный фильм “Тим Талер, или проданный смех”.

Давай, танцуй!

Давай, танцуй! / фото: youtube.com

Жанр: танцевальный экшн

Режиссер: Александр Березань

Актеры: Денис Реконвальд, Валентина Войтенко, Дмитрий Фрид

Никита - талантливый танцор, который живет в провинциальном городке Донбасса. Ему выпадает шанс поучаствовать в большом танцевальном шоу «Let's dance». Участие в нем очень важно для парня, ведь он очень рассчитывает на победу, а именно денежный приз.

У Никиты смертельно болен брат и необходима большая сумма на лечение. Во время конкурса парень знакомится с одной из участниц и влюбляется. Чтобы победить молодому человеку придется пройти через массу испытаний.

Добро пожаловать в Акапулько

Добро пожаловать в Акапулько / фото: youtube.com

Жанр: комедийный боевик

Режиссер: Иван Гильермо

Актеры: Уильям Болдуин, Майкл Мэдсен, Бредли Грег, Ана Сэррадилла

У разработчика видеоигр Мэтта Буса проблемы на работе и карьера идет на спад. Спасти ситуацию может выигрыш в конкурсе видеоигр, который проходит в Нью-Мексико. В аэропорту мужчина встречает приятеля и выпивает “за встречу”.

Очнувшись, Мэтт понимает, что действительно находится в Мексике, но только в Акапулько. Все бы ничего, но Бусс оказывается под прицелом бандитов, киллера и полиции. Все дело в пакете, который каким-то образом оказался в багаже компьютерщика. Теперь герою предстоит раскрыть заговор против США. А помогать ему будет прекрасная и крайне опасная женщина.

В объятиях лжи

В объятиях лжи / фото: youtube.com

Жанр: драматический триллер

Режиссер: Нил Джордан

Актеры: Майка Монро, Хлоя Морец, Изабель Юппер

У Френсис совсем недавно умерла мама и неуверенная от природы девушка еще больше замыкается в себе. Она переезжает на Манхэттен и случайно встречает Грету, вдову средних лет. Знакомство перерастает в дружбу, одинокая Грета по-матерински заботится о девушке.

Но совсем скоро Френсис понимает, что действия Греты отнюдь не бескорыстны и она оказалась в цепких объятиях лжи.

Тим Талер, или проданный смех

Тим Талер, или проданный смех / фото: youtube.com

Жанр: семейный

Режиссер: Андреас Дрезен

Актеры: Надя Уль, Чарли Гюбнер

Действие происходит в 20-е годы ХХ ст. Тим Талер живет с отцом на маленькой улочке в небольшом немецком городке. Как и большинство жителей, они еле сводили концы с концами, но мальчик был по-настоящему счастлив.

У Тима есть одна особенность - он красиво и заразительно смеется. Смех Тима не перепутаешь ни с чьим другим и только Тим начинает смеяться, у окружающих на лицах расплываются улыбки. Однажды на скачках мальчишке поступает предложение от незнакомца - продать свой смех за способность выигрывать все споры. Но что лучше: получать желаемое или радоваться полученному?