Кинопремьеры недели: "Давай, танцуй!" и "Тим Талер"
Главные премьеры кино в Киеве и Украине за неделю 18-24 марта. Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе в Украине?
С 21 марта 2019 года в кинотеатрах можно посмотреть пять новых премьер: украинский танцевальный экшн “Давай, танцуй!”, комедию “Добро пожаловать в Акапулько”, драматический триллер “В объятиях лжи” с Изабель Юппер и Хлоей Морец в главных ролях, голливудский блокбастер с Николь Кидман “Время расплаты” и немецкий семейный фильм “Тим Талер, или проданный смех”.
Давай, танцуй!
Давай, танцуй! / фото: youtube.com
Жанр: танцевальный экшн
Режиссер: Александр Березань
Актеры: Денис Реконвальд, Валентина Войтенко, Дмитрий Фрид
Никита - талантливый танцор, который живет в провинциальном городке Донбасса. Ему выпадает шанс поучаствовать в большом танцевальном шоу «Let's dance». Участие в нем очень важно для парня, ведь он очень рассчитывает на победу, а именно денежный приз.
У Никиты смертельно болен брат и необходима большая сумма на лечение. Во время конкурса парень знакомится с одной из участниц и влюбляется. Чтобы победить молодому человеку придется пройти через массу испытаний.
Добро пожаловать в Акапулько
Добро пожаловать в Акапулько / фото: youtube.com
Жанр: комедийный боевик
Режиссер: Иван Гильермо
Актеры: Уильям Болдуин, Майкл Мэдсен, Бредли Грег, Ана Сэррадилла
У разработчика видеоигр Мэтта Буса проблемы на работе и карьера идет на спад. Спасти ситуацию может выигрыш в конкурсе видеоигр, который проходит в Нью-Мексико. В аэропорту мужчина встречает приятеля и выпивает “за встречу”.
Очнувшись, Мэтт понимает, что действительно находится в Мексике, но только в Акапулько. Все бы ничего, но Бусс оказывается под прицелом бандитов, киллера и полиции. Все дело в пакете, который каким-то образом оказался в багаже компьютерщика. Теперь герою предстоит раскрыть заговор против США. А помогать ему будет прекрасная и крайне опасная женщина.
В объятиях лжи
В объятиях лжи / фото: youtube.com
Жанр: драматический триллер
Режиссер: Нил Джордан
Актеры: Майка Монро, Хлоя Морец, Изабель Юппер
У Френсис совсем недавно умерла мама и неуверенная от природы девушка еще больше замыкается в себе. Она переезжает на Манхэттен и случайно встречает Грету, вдову средних лет. Знакомство перерастает в дружбу, одинокая Грета по-матерински заботится о девушке.
Но совсем скоро Френсис понимает, что действия Греты отнюдь не бескорыстны и она оказалась в цепких объятиях лжи.
Тим Талер, или проданный смех
Тим Талер, или проданный смех / фото: youtube.com
Жанр: семейный
Режиссер: Андреас Дрезен
Актеры: Надя Уль, Чарли Гюбнер
Действие происходит в 20-е годы ХХ ст. Тим Талер живет с отцом на маленькой улочке в небольшом немецком городке. Как и большинство жителей, они еле сводили концы с концами, но мальчик был по-настоящему счастлив.
У Тима есть одна особенность - он красиво и заразительно смеется. Смех Тима не перепутаешь ни с чьим другим и только Тим начинает смеяться, у окружающих на лицах расплываются улыбки. Однажды на скачках мальчишке поступает предложение от незнакомца - продать свой смех за способность выигрывать все споры. Но что лучше: получать желаемое или радоваться полученному?
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